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Dünya ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümcül koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 830 bini geçti.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 18:56:00 -
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 626 artışla 830 bin 375'e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 905 bin 221 artarak 57 milyon 96 bin 954 olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 2 bin 626 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 830 bin 375'e çıktı.

California, 5 milyon 749 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 804 bin vakayla Teksas ve 4 milyon 360 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 76 bin 634 ile ilk sırada bulunurken bu rakam Teksas'ta 76 bin 31'e, Florida'da ise 62 bin 541'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 78,4'üne en az bir doz, yüzde 66,2'sine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 34,7'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 244 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 206 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 71 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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