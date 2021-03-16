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Dünya ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 535 bin 657'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 17:33:00 -
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 767 artarak 535 bin 657'ye çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı, son 24 saatte 56 bin 751 artarak 29 milyon 496 bin 141'e çıktı.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 767 artarak 535 bin 657'ye ulaştı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California, 3 milyon 626 bin 27 vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 731 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 979 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 56 bin 674 can kaybıyla önde giden California'yı, 49 bin 16 ile New York ve 46 bin 519 ile Texas takip ediyor.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 11 milyon 525 bini aşkın vakayla Brezilya ve 11 milyon 409 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı Hindistan'da 158 binin, Brezilya'da 279 binin üzerinde seyrediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülke genelinde yapılan aşı sayısının 109 milyon 81 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 71 milyon 54 binden fazla kişiye ilk doz, 38 milyon 335 bini aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

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