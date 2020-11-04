ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümcül yeni tip koronavirüsün son 24 saate ait bilançosu açıklandı.
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 238 bin 746'ya yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 238 bin 746 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 9 milyon 702 bin 484 kişiye ulaştı.
Ülkede, 6 milyon 237 bin 659 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.