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Dünya ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümcül yeni tip koronavirüsün son 24 saate ait bilançosu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 19:43:00 -
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 238 bin 746'ya yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 238 bin 746 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 9 milyon 702 bin 484 kişiye ulaştı.

Ülkede, 6 milyon 237 bin 659 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

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