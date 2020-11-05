ABD'de koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ABD’de günlük bazda rekor sayıda vak'a kaydedildi. Son olarak 30 Ekim’de ülke genelinde en yüksek günlük vak'a sayısı 100 bin 233 olarak kayıtlara geçmişti. Dünya genelinde en fazla korona virüs vak'a sayısı olarak kayıtlara geçen vak'a sayılarında yeniden rekor kırıldı. Ülkede son 24 saatte 102 bin 591 yeni vak'a tespit edilmesi ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vak'a sayısına ulaşıldı. Ülke genelinde toplam vak'a sayısı ise 9 milyon 801 bin 355’e ulaştı.

Illinois eyaleti zirvede

Colorado, Idaho, Indiana, Maine, Michigan, Minnesota, Rhode Island, Washington ve Wisconsin eyaletlerinden son gelen açıklamaya göre, 9 eyalette de günlük vak'a sayılarında rekor artışlar kaydedildi. Öte yandan Salı günü hastaneye yatırılan hasta sayısı 3 aydır ilk kez 50 bini geçti. Son haftalarda açıklanan günlük vak'a sayıları, salgının en çok ülkenin orta batı eyaletlerini vurduğunu gösteriyor. Illinois eyaleti ise, korona virüs vak'a sayılarında diğer eyaletleri geride bırakarak son 7 gün içinde 48 bin 579 yeni vak'a olduğunu bildirdi. Nüfusu Illinois’ten iki kat fazla olan Teksas’ta 47 bin 932 yeni vak'a tespit edilirken, California ve Florida’da 30 bin yeni vak'a tespit edildiği rapor edildi.

Can kaybı 700'lerden 850’ye çıktı

ABD genelinde günlük vak'a sayılarıyla aynı oranda olmasa da korona virüs kaynaklı ölümlerin de daha yüksek seyrettiği açıklandı. Geçtiğimiz ay virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı günlük bazda 700’den 850’ye yükseldi. Toplam can kaybı sayısı ise 239 bin 829’a ulaştı.

Öte yandan ülke genelinde şu ana kadar toplam 6 milyon 293 bin 132 kişinin iyileştiği açıklandı.