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Dünya

ABD'de koronavirüs uzmanlarına ifade verme yasağı getirildi

Beyaz Saray'ın koronavirüs üzerine çalışan Virüs ile Mücadele Görev Gücü üyelerinin, Kongre önünde ifade vermesinin ay sonuna kadar yasakladığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 00:48:00 -
ABD'de koronavirüs uzmanlarına ifade verme yasağı getirildi

Beyaz Saray'ın yayımladığı yeni eylem planına göre, koronavirüs görev gücünde yer alan kişiler ve Kovid-19 ile mücadelede kilit görevlerde yer alan kişilere, Temsilciler Meclisi ya da Senato'nun herhangi bir komitesinden gelen ifade talebini reddetmeleri talimatı verildi.

Söz konusu adıma gerekçe olarak uzmanların tüm dikkatlerini ve kaynaklarını ülkenin virüs ile mücadeleye ayırması gerektiği, Kongre'deki oturumların bu kişilerin önemli zamanlarını çalabileceği gösterildi.

Ayrıca eylem planında, bu konunun ay sonunda salgının ilerleyişine göre yeniden değerlendirebileceği ve ilerleyen zamanlarda uzmanlara Kongre'de ifade hakkı tanınabileceği belirtildi.

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