ABD'de koronavirüs korkunç boyutlara ulaştı
Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 226 bin 263'e yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) son 24 saatin yeni tip koronavirüs (Covid-19) bilançosu açıklandı..
Ülkede virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 226 bin 263 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 8 milyon 523 bin 602 kişiye ulaştı.
ABD'de 5 milyon 547 bin 469 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.