  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de koronavirüs kabusu bitmiyor
Dünya

ABD'de koronavirüs kabusu bitmiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüs kabusu devam ediyor. Son 24 saatin verilerine göre; ülkede salgından ölenlerin sayısı 1865 artış göstererek 782 bin 106'ya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 17:47:00 -
ABD'de koronavirüs kabusu bitmiyor

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1865 artışla 782 bin 106'ya yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 135 bin 238 artışla 48 milyon 560 bin 280'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1865 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam can kaybı sayısı 782 bin 106'ya ulaştı.

California 5 milyon 87 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 341 bin vakayla Texas ve 3 milyon 730 bin vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 74 bin 561 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 73 bin 928’e ulaştı, Florida'da ise 61 bin 548 oldu.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 74,8'ine en az bir doz, yüzde 63,2’sine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 21,2’sine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede yaklaşık 233,6 milyon kişiye ilk doz, 197,4 milyon kişiye ikinci doz, 42 milyon kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan söyleyince kızıyorlar ama.. Rahşan Ecevit Kılıçdaroğlu için bakın ne demiş
Gündem

Erdoğan söyleyince kızıyorlar ama.. Rahşan Ecevit Kılıçdaroğlu için bakın ne demiş

CHP’den ihraç edilen Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete DSP'den girmek istediğini, ancak Rahşan Ecevit'in SSK..
Vatandaşlar çileden çıktı! Her gün zam geliyor
Ekonomi

Vatandaşlar çileden çıktı! Her gün zam geliyor

Türkiye'de her geçen gün zamlanan ev fiyatları vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Uyanık ev sahipleri döviz fiyatlarına bağlı ola..
Azerbaycan ile Türkiye karadan birleşiyor!

Azerbaycan ile Türkiye karadan birleşiyor!

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay