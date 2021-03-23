  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor!
Dünya

ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor!

Dünya genelinde en fazla vaka oranına sahip olan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 artarak 542 bin 995'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 17:31:00 -
ABD'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor!

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 artarak 542 bin 995'e çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 50 bin 822 artarak 29 milyon 870 bin 136'ya yükseldi.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 636 artarak 542 bin 995'e çıktı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California 3 milyon 644 bin 488 vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 757 bine yakın vakayla Texas ve 2 milyon 11 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 57 bin 622 can kaybıyla önde giden California'yı, 49 bin 444 ölümle New York ve 47 bin 446 ölümle Texas takip ediyor.

Toplam aşılama 126 milyonu geçti

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ülke genelinde yapılan aşı sayısı 126 milyon 509 bini geçti.

Ülkede 82 milyon 772 binden fazla kişiye ilk doz, 44 milyon 910 bini aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 12 milyon 47 bini aşkın vakayla Brezilya ve 11 milyon 686 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 295 bine yakın ölüm ile Brezilya, 198 bine yakın ölüm ile Meksika izliyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'cü vatan haini ar damarı çatlamış Şükür: Ayet-i Kerime paylaşarak AK Parti iktidarını hedef aldı
Gündem

FETÖ'cü vatan haini ar damarı çatlamış Şükür: Ayet-i Kerime paylaşarak AK Parti iktidarını hedef aldı

FETÖ firarisi futbolcu görünümlü terörist Hakan Şükür, twitter hesabından Ayet-i Kerime paylaşarak hükümeti hedef aldı.
Hulki Cevizoğlu kimdir nerelidir? Hulki Cevizoğlu hayatı
Gündem

Hulki Cevizoğlu kimdir nerelidir? Hulki Cevizoğlu hayatı

Hulki Cevizoğlu katıldığı bir canlı yayın programında eski HDP milletvekili Altan Tan ile birlikte gündemi yorumladı. Yayın esnasında Hulki ..
FETÖ’den yeni sızma talimatı! İşte şimdiki hedefleri
Siyaset

FETÖ’den yeni sızma talimatı! İşte şimdiki hedefleri

Türkiye üzerindeki oyunlarından vazgeçmeyen FETÖ’den kripto üyelere yeniden örgütlenme ve devlet kurumları, siyasi partiler ile sivil toplum..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay