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Dünya ABD'de koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

ABD'de koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 289 artarak 659 bin 985'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-09-13 17:08:00 -
ABD'de koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 40 milyon 956 bini geçti. Virüs nedeniyle son 24 saatte 289 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 659 bin 985'e çıktı.

California, 4 milyon 472 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 823 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 452 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 67 bin 100 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 60 bin 202, New York'ta 54 bin 656 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 75'i en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 75'ine en az bir doz, yaklaşık yüzde 65'ine de her iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 209 milyon 437 binden fazla kişiye ilk doz, 178 milyon 692 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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