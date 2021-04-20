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Dünya ABD'de koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

ABD'de koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 520 artarak 567 bin 736'ya ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 17:20:00 -
ABD'de koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 69 bin 86 artarak 31 milyon 739 bin 932'ye yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 520 artarak 567 bin 736 oldu.

ABD'deki vaka sayılarında California 3 milyon 720 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 855 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 173 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayılarında ise California 61 bin 45 ile ilk sırada yer alırken, New York'ta ölü sayısı 51 bin 627 ve Texas'ta 49 bin 618 olarak kaydedildi.

85 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 132 milyondan fazla kişiye ilk doz, 85 milyonu aşan kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 15 milyon 321 bini aşkın vakayla Hindistan ve 13 milyon 973 binden fazla vakayla Brezilya geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 374 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 212 binden fazla ölümle Meksika izliyor.

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