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Dünya ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 577 bine dayandı
Dünya

ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 577 bine dayandı

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 485 artarak 576 bin 724'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 17:19:00 -
ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 577 bine dayandı

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 46 bin 828 artarak 32 milyon 393 bin 661'e yükseldi. Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 485 artarak 576 bin 724 olarak kayıtlara geçti.

California 3 milyon 743 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 896 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 239 bine yakın vakayla Florida izledi. Can kaybı sayısı bakımından da California 61 bin 866 ile ilk sırada bulunuyor, New York'ta ölü sayısı 52 bin 309 ve Texas'ta 50 bin 274 oldu.

103 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 146 milyona yakın kişiye ilk doz, 103 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 19 milyon 557 bini aşkın vakayla Hindistan ve 14 milyon 725 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 406 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 217 binden fazla ölümle Meksika takip ediyor. Günlük vaka sayıları hızla artan ve en çok vaka görülen ikinci ülke Hindistan'da da ölü sayısı 216 bini geçti.

 

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