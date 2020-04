ABD’de korona virüsten ölenlerin sayısı 35 bini aştı

ABD’de korona virüs salgını nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bini aşarak, 35 bin 955’e ulaştı.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisi arttırmaya devam ederken, salgının merkez üssü ABD’de korona bilançosu ağırlaşıyor. ABD’de toplam korona virüs vaka sayısı 700 bine yaklaşarak 690 bin 900’e yükselirken, korona virüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı ise 35 bini aştı ve 35 bin 955’e ulaştı. ABD’de korona virüs salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York’ta ise durum gün geçtikçe kötüleşmeye devam ediyor. New York’ta toplam korona virüs vaka sayısı 226 bin 198’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 16 bin 736’ya ulaştı. New York’un ardından en fazla vaka sayısının kaydedildiği New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 840’a, vaka sayısı ise 78 bin 467’ye yükseldi. Massachusetts eyaletinde vaka sayısı 32 bin 181’e çıkarken hayatını kaybedenlerin sayısı bin 245’e ulaştı.

ABD’de korona virüs salgınında 58 bin 263 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.