ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 1 milyon 156 bin 635 artarak 74 milyon 67 bin 514 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 4 bin 414 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 882 bin 881'e yükseldi.

California, 8 milyon 253 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 162 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 522 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında 79 bin 689 ile ilk sırada bulunurken Texas'ta 79 bin 67, Florida'da ise 64 bin 955 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 79,9'una en az bir doz, yüzde 67,7'sine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 44,3'üne ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 249 milyondan fazla kişiye ilk doz, 211 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 87 milyona yakın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.