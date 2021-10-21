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Dünya ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...
Dünya

ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 958 artışla 731 bin 271’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 16:39:00 -
ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 79 bin 837 artışla 45 milyon 220 bin 57 oldu.

Virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 731 bin 271’e ulaştı.

California, 4 milyon 835 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 196 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 664 binden fazla vakayla Florida izledi. 71 bini aşkın can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken ölü sayısı Texas'ta 69 bini, Florida'da 58 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 79,1’ine en az bir doz, yüzde 68,6’sına iki doz, yüzde 6,3’üne ise üç doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 219,3 milyondan fazla kişiye ilk doz, 189,7 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 11,2 milyondan fazla kişiye de üçüncü doz aşı yapıldı.

 

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