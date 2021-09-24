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Dünya ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...
Dünya

ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 145 artışla 684 bin 367'ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 17:15:00 -
ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 42 milyon 674 bini geçti. Virüs nedeniyle ülke genelinde toplam can kaybı sayısı 3 bin 145 artışla 684 bin 367'ye ulaştı.

California, 4 milyon 669 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 3 milyon 994 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 531 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 68 bin 380 ile ilk sırada yer alırken bu sayı, Texas'ta 63 bin 253, New York'ta 55 bin 66 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 76'dan fazlası en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 76'sından fazlasına en az bir doz, yüzde 66'sına ise iki doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 212 milyon 564 binden fazla kişiye ilk doz, 182 milyon 587 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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