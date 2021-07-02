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Dünya

ABD'de korku dolu anlar! Uçak okyanusa uçak düştü

ABD'de motor arızası yaşayan bir Boeing 737 tipi kargo uçağı, Pasifik Okyanusu'na düştü.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 17:17:00 - 2021-07-02 17:17:42
ABD'de korku dolu anlar! Uçak okyanusa uçak düştü

ABD'nin Hawaii adası açıklarında motor arızası yaşayan bir Boeing 737 kargo uçağının Pasifik'te düştüğü açıklandı.

Amerikan Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing 737 kargo uçağının Honolulu kıyılarında okyanusa acil iniş yaptığını söyledi.

Pilotların düşmeden önce motor arızası bildirdiğini belirten FAA, mürettebatın kurtarıldığını kaydederek, "FAA ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu konuyu araştıracak" dedi.

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