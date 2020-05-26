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Ekonomi

ABD'de konut fiyatları martta yüzde 4,4 arttı

Yeniakit Publisher
2020-05-26 16:25:50 -
ABD'de konut fiyatları martta yüzde 4,4 arttı

WASHINGTON (AA) - ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artış gösterdi.

S&P CoreLogic Case Shiller, mart ayına ilişkin Ulusal Konut Fiyat Endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'deki konut fiyatları, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 yükseldi. Söz konusu endeks, martta bir önceki aya kıyasla da yüzde 0,8 artış kaydetti. Endeks, şubatta ise yıllık yüzde 4,2 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise martta yıllık bazda yüzde 3,9 yükseldi. Söz konusu endekse ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 3,3 artması yönündeydi. Endeks, şubat ayında yüzde 3,5 artış göstermişti.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, Phoenix (yüzde 8,2), Seattle (yüzde 6,9) ve Charlotte (yüzde 5,8) oldu.

Konut fiyatlarının en az arttığı kentler ise Chicago (yüzde 1,5), New York (yüzde 2,1) ve Dallas (yüzde 2,8) olarak belirlendi.

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