  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'de kilisede bıçaklı saldırı düzenleyen zanlı gözaltına alındı
Aktüel

ABD'de kilisede bıçaklı saldırı düzenleyen zanlı gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 10:34:14 -
ABD'de kilisede bıçaklı saldırı düzenleyen zanlı gözaltına alındı

ANKARA (AA) - ABD'nin California eyaletinde kilisede bıçaklı saldırı düzenleyen kişi gözaltına alındı.

San Jose polisi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, California'nın San Jose kentindeki bir kilisede, bıçakla saldırdığı 2 kişinin ölümüne neden olan zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerinin henüz belirlenmediğini belirtildi.

San Jose Belediye Başkanı Sam Liccardo, Twitter'daki paylaşımında, bir kilisede bıçaklı saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Liccardo, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, saldırı anında kilisede dini tören yapılmadığını, yalnızca evsizlerin soğuktan korunmak için kiliseye alındığını belirtmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Çeviköz yalnız değil!
Siyaset

CHP'li Çeviköz yalnız değil! "Tek çare Amerikan yönetimi"

CHP'li Ünal Çeviköz'ün bu sözleri tepki toplarken CHP'deki mandacılık aşkını bir kez daha gün yüzüne çıkarmış oldu.

ABD'li uzmandan Türkiye'ye övgü üstüne övgü: Savaşı kazandılar
Dünya

ABD'li uzmandan Türkiye'ye övgü üstüne övgü: Savaşı kazandılar

ABD'li uzman Jason Pack, Libya'daki savaşın havadaki boyutunun stratejik olarak tamamen yabancılarca yürütüldüğünü ancak savaşı Türkiye'nin ..
Selçuk Özdağ: Bülent Arınç'ın açıklaması yargıya müdahaledir
Siyaset

Selçuk Özdağ: Bülent Arınç'ın açıklaması yargıya müdahaledir

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay