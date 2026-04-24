ABD'de kaybolan ve öldürülen bilim adamları gündemde!

ABD'de bilim insanlarının ölüm ve kayıpları soruşturma konusu oldu. ABD'de son dönemde bazı bilim adamlarının şüpheli koşullarda ölmesi ve kaybolması tartışmalara yol açtı.

Son yıllarda ABD'nin hassas nükleer ve havacılık araştırmalarıyla bağlantılı 13 bilim adamının şüpheli şekilde ölmesi ya da kaybolması, federal kurumları ve Kongre'yi harekete geçirdi.

FBI, vakalar arasında bir bağ olup olmadığını araştırırken, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi de olası bir ulusal güvenlik tehdidi ihtimali üzerinde duruyor.

Dikkat çeken vakalar

Massachusetts'taki evinin dışında vurularak öldürülen bir MIT profesörü, New Mexico'daki evinden kaybolan emekli bir Hava Kuvvetleri generali ve Los Angeles'ta yürüyüş sırasında ortadan kaybolan bir havacılık mühendisi, dikkat çeken vakalar arasında yer alıyor.

Yetkililere göre bu olaylar, son yıllarda hassas bilimsel bilgilere erişimi bulunan en az 10 kişiyle ilgili ölüm ve kayıp dosyalarını kapsıyor. Vakaların birbirinden oldukça farklı koşullarda gerçekleşmiş olması nedeniyle resmi makamlar şimdiye kadar aralarında kesin bir bağ kurmuş değil. Ancak olayların sayısı komplo teorilerini ve spekülasyonları artırdı.

FBI ve Kongre devrede

FBI, kayıp ve ölü bilim insanları arasındaki olası bağlantıları araştırma çabasına öncülük ettiğini açıkladı. Kurum, yanıt bulmak amacıyla Enerji Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ile eyalet ve yerel kolluk kuvvetleri ortaklarıyla birlikte çalıştığını bildirdi.

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi de pazartesi günü yaptığı açıklamada, bu ölümler ve kaybolmalarla ilgili haberleri soruşturacağını duyurdu. Komite, vakalar arasında bir bağlantı bulunup bulunmadığına ilişkin soruların gündeme geldiğini belirterek FBI, Savunma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ve NASA'dan brifing talep etti.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray da geçen hafta, ölümler ve kaybolmalar arasındaki olası bağları araştırmak için federal kurumlarla birlikte çalıştığını açıkladı. Başkan Donald Trump, meseleyi "oldukça ciddi şeyler" olarak nitelendirirken, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi James Comer, bunun bir tesadüf olma ihtimalinin çok düşük olduğunu savundu. Comer, Kongre'nin konuyu ulusal güvenlik tehdidi olarak gördüğünü ve komitenin bunu öncelikleri arasına aldığını söyledi.

Komitedeki Demokrat Temsilci James Walkinshaw ise soruşturmanın gerekli olduğu görüşüne katılmakla birlikte, vakaların arkasında koordineli bir amaç bulunduğuna ikna olmadı. Walkinshaw, ABD'de binlerce nükleer bilim insanı ve uzman bulunduğunu belirterek, yalnızca 10 kişinin hedef alınmasının ülkenin nükleer programını ciddi biçimde etkileyecek bir tablo oluşturmadığını ifade etti.

Zincirin ilk halkası: Michael Hicks

Milletvekillerine göre gizemli ölüm ve kaybolma zinciri 2023 yılında başladı. İlk dikkat çeken olay, NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'nda (JPL) yaklaşık 25 yıl görev yapan bilim insanı Michael David Hicks'in ölümü oldu. Amerikan Astronomi Derneği'ne göre kuyruklu yıldızlar ve asteroitler konusunda uzmanlaşan Hicks, 30 Temmuz 2023'te 59 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni açıklanmadı.

Hicks'in kızı Julia Hicks, babasının bilinen sağlık sorunları bulunduğunu ve son dönemde ortaya atılan spekülasyonların kendisini sarstığını söyledi. Babasının ölümüyle diğer kayıp bilim insanları arasında bir bağlantı kuramadığını belirten Hicks, seçilmiş hiçbir yetkilinin ya da federal kurumun salı öğleden sonra itibarıyla kendisiyle temasa geçmediğini de aktardı.

JPL bağlantılı diğer isimler

JPL ile bağlantılı başka isimler de devam eden yıllarda ölen ya da kaybolan kişiler arasında yer aldı. Uzay araştırmaları uzmanı Frank Maiwald, 2024 yılında Los Angeles'ta 61 yaşında öldü. Havacılık mühendisi Monica Reza ise Haziran 2025'te Los Angeles'taki bir ormanda yürüyüş yaparken kayboldu. Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ne göre 60 yaşındaki Reza, NASA Laboratuvarı'nın Malzeme İşleme Grubu'nun direktörüydü.

Kayıp general McCasland

Kayıp kişiler arasında emekli Hava Kuvvetleri Tümgenerali William Neil McCasland da bulunuyor. McCasland, 27 Şubat'ta Albuquerque, New Mexico'daki evinden ayrılırken telefonunu, numaralı gözlüklerini ve cihazlarını geride bıraktı. Pentagon'un en ileri havacılık araştırmalarının merkezinde görev alan ve bir dönem Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı'na komuta eden 68 yaşındaki generalin aylar geçmesine rağmen nereye gittiği ya da olayda başka birinin rolü olup olmadığı henüz açıklığa kavuşmadı.

Los Alamos'taki kayıplar

New Mexico'da kaybolan diğer iki kişi de Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'nda çalışıyordu. 53 yaşındaki Melissa Casias, Haziran 2025'te Talpa yakınlarında bir otoyolda yürürken son kez görüldü. New Mexico Eyalet Polisi'ne göre Casias'ın eşyaları evde kaldı, NBC News'e göre ise telefonu fabrika ayarlarına sıfırlanmıştı. New Mexico Kamu Güvenliği Departmanı, olayla ilgili açık bir kayıp kişi soruşturması bulunduğunu ancak "kötü niyet şüphesi olmadığını" bildirdi.

Cinayetler ve dikkat çeken ölümler

Ölümler arasında en çok dikkat çeken isimlerden biri, MIT profesörü Nuno F.G. Loureiro oldu. 47 yaşındaki fizikçi ve füzyon bilimcisi, Aralık 2025'te Boston yakınlarındaki evinde vurularak öldürüldü. Saldırgan daha sonra Brown Üniversitesi kampüsünde de ateş açarak iki öğrenciyi öldürdü. Loureiro, MIT'nin Plazma Bilimi ve Füzyon Merkezi'ne liderlik etmiş ve burada temiz enerji teknolojisi ile başka araştırmaları ilerletmeye çalışmıştı.

Astrofizikçi Carl Grillmair de Şubat ayında Los Angeles dışındaki evinde 67 yaşında vurularak öldürüldü. Yetkililer, Grillmair'i tanıdığına inanmadıkları bir şüpheliyi tutukladı. California Teknoloji Enstitüsü'nde çalışan ve NASA ile iş birliği yapan Grillmair, Güneş sistemi dışındaki gezegenlerde su arayışına yönelik çalışmalarıyla tanınıyordu.

Diğer dikkat çeken ölümler arasında eski Hava Kuvvetleri istihbarat subayı Matthew James Sullivan ile Amy Eskridge de bulunuyor. Missouri Temsilcisi Eric Burlison'ın FBI'dan soruşturma talep eden açıklamasına göre Sullivan, UFO'larla ilgili federal bir muhbir davasında ifade vermeden önce 2024'te öldü. Kamuya açık ölüm ilanında ölüm nedeni belirtilmezken, Burlison Fox News'e Sullivan'ın intihar ederek öldüğünü ve bunu şüpheli bulduğunu söyledi. Alabama'nın Huntsville kentinde Egzotik Bilim Enstitüsü'nün kurucu ortaklarından biri olan 34 yaşındaki Amy Eskridge'in 2022'deki ölümü de son günlerde yeniden gündeme geldi. Ailesi, "Eskridge'in kronik ağrı çektiğini" belirterek, "bilim insanlarının da öldüğünü ve bundan aşırı anlam çıkarılmaması gerektiğin" söyledi.

Soruşturmalar sürüyor

Federal soruşturmalar sürerken, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yönetimin tüm vakaları bütüncül biçimde gözden geçirmek ve ortak noktalar olup olmadığını belirlemek için FBI ve ilgili kurumlarla aktif şekilde çalıştığını açıkladı. Trump ise kaybolmalar ve ölümlerin sadece bir tesadüf çıkmasını umduğunu söyledi.

FBI Direktörü Kash Patel de bağlantıları, gizli bilgilere erişim ihtimalini ve yabancı aktörlerle ilişkileri inceleyeceklerini belirterek, kötü niyetli davranış ya da komploya işaret eden bir bağ bulunması halinde gerekli tutuklamaların yapılacağını ifade etti.

Kaynak: Mepa News