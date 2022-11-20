ABD'de kar fırtınası can aldı!

ABD'nin New York eyaletinin kuzey ve batı bölgelerinde etkili olan “göl etkili kar fırtınası” nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin New York eyaletini kar fırtınası vurdu. New York’un kuzey ve batı bölgelerinde etkili olan “göl etkili kar fırtınası” nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, Buffalo kentinde 2 kişinin kar küredikleri sırada kalp krizi geçirerek, Indiana eyaletinde yer alan Hamlet kasabasında ise kar küreme makinesi sürücüsü olan bir kişinin geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ulusal Hava Durumu Servisi’nden meteoroloji uzmanı Zack Taylor yaptığı açıklamada, Erie Gölü yakınlarındaki alanlarda 38 santimetre ve Ontario Gölü yakınlarındaki alanlarda ise kar kalınlığının 61 santimetreyi bulabileceğini aktardı.

Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, Buffalo’da dün kar kalınlığının 40 santimetreyi bulması ile 2014'teki 20 santimetrelik rekor geçildi.

New York Valisi Kathy Hochul yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'dan "federal acil durum" ilan etmesini talep edeceğini belirtti. Hochul, geçtiğimiz perşembe günü, Erie Gölü ve Ontario Gölü'nün doğu uçları boyunca uzanan bölgelerde da dahil olmak üzere New York'un batısındaki bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan etmişti.