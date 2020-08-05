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Teknoloji

ABD'de kapatılacak olan TikTok'a Apple ve Microsoft iddiası

ABD'de kapatılması kararı alına TikTok'u Apple'ın satın alınacağı iddia edildi. Bunun üzerine ABD'li şirket Apple'dan TikTok açıklaması geldi. Peki Apple Tiktok'u satın alacakmı? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-05 13:36:00 -
ABD'de kapatılacak olan TikTok'a Apple ve Microsoft iddiası

Geçen günlerde ABD Başkanı Donald J. Trump TikTok'un Amerika'da yasaklanacağını duyurmuş, eğer faaliyete devam etmek isterse ABD'li bir şirkete satılması şartını koşmuştu. Yasaklama ilk olarak Hindistan'da gerçekleşmişti. Bu kararın ardından ülke içinde çeşitli iltilaflar oluştu. Bu satın alınma zorunluluğu beraberinde bazı şirketlerin TikToK'u satın alacağı bahsini yarattı. Akıllara gelen şirketler ise Microsoft ve Apple oldu. Microsoft'tan şuan için herhangi bir ses çıkmasada Apple bu konudaki sessizliğini bozdu.

Apple, TikTok satın alma haberleri için bir açıklama yaptı

15 Eylüle kadar bir ABD'li şirket tarafından satın alınamayan TikTok ülke içindeki erişimi duracaktı.Ortaya atılan iddiaların ardından Apple'dan bir açıklama geldi. Apple sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre böyle bir satın alınmanın söz konusu bile olmadığını belirtti. Böylelikle Apple kanadından resmi bi ağızdan bu iddia yalanlandı. Şuan için Microsoft sessizliğini korusada ileriki günlerde olumlu/olumsuz bir açıklama geleceğini tahmin ediyoruz. 

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