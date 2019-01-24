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ABD'de kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var!

ABD'nin Florida eyaletinde bir bankada gerçekleştirilen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu, en az 5 kişinin öldüğü bildirildi. 21 yaşındaki saldırganın gözaltına alındığı öğrenildi.

24 Ocak 2019 Perşembe 06:15
ABD'de kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var!

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Florida'nın Sebring bölgesindeki bir banka şubesinde silahlı saldırı düzenlendi ve çok sayıda kişi rehin alındı.

Highlands şehri Polis Komiseri Don Elwell yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin vurulduğunu ve yaralılar olduğunu belirtti.

Yaralıların banka çalışanı mı yoksa müşteriler mi olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşmayan Elwell, yeni bilgiler edindikçe kamuoyuyla paylaşacaklarını aktardı.

Yetkililer, 21 yaşındaki saldırgan Zephen Xaver'in gözaltına alındığını duyurdu.

Kanlı saldırıda en az 5 kişinin öldüğü öğrenildi.

Banka şubesi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, bölgeye ambulanslar ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 06:15
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