  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de kan donduran bilanço! Son 24 saatte...
Dünya

ABD'de kan donduran bilanço! Son 24 saatte...

ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1113 artarak 206 bin 616'ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 17:31:00 -
ABD'de kan donduran bilanço! Son 24 saatte...

Koronavirüsün merkez üssü olan ABD'de son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 1113 artarak 206 bin 616'ya ulaştı. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 43 bin 157 artışla 7 milyon 141 bin 923'e çıktı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 400 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 100 milyon 588 bini aştı.

ABD genelinde 796 bin 830 vakayla Kaliforniya listenin başında bulunurken, bu eyaleti 755 bin 943 vakayla Teksas ve 690 bin 499 vakayla Florida takip ediyor. Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 188 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'da şiddetli deprem!
Gündem

İstanbul'da şiddetli deprem!

İstanbul ve çevre illerde hissedilen saat 16:38 sularında bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi yerin 12.9 km altında meydana gel..
Türkiye'ye askeri tehditte bulundular! Küstah sözler
Dünya

Türkiye'ye askeri tehditte bulundular! Küstah sözler

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Çinli şirketler ile yakın ilişkileri kurması durumunda Türkiye-ABD askeri ortaklıklarının zara..
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti.

Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı