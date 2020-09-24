ABD'de kan donduran bilanço! Son 24 saatte...

Koronavirüsün merkez üssü olan ABD'de son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 1113 artarak 206 bin 616'ya ulaştı. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 43 bin 157 artışla 7 milyon 141 bin 923'e çıktı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 400 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 100 milyon 588 bini aştı.

ABD genelinde 796 bin 830 vakayla Kaliforniya listenin başında bulunurken, bu eyaleti 755 bin 943 vakayla Teksas ve 690 bin 499 vakayla Florida takip ediyor. Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 188 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.