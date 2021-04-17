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Dünya ABD'de kabus büyüyor! İşte koronavirüste son bilanço
Dünya

ABD'de kabus büyüyor! İşte koronavirüste son bilanço

Amerika Birleşik Devletleri'nde, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 952 artarak, 566 bin 251'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 17:45:00 -
ABD'de kabus büyüyor! İşte koronavirüste son bilanço

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 952 artarak, 566 bin 251'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 70 bin 625 artışla, 31 milyon 568 bin 398'e yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 952 artarak, 566 bin 251 oldu.

ABD'deki vaka sayılarında California 3 milyon 714 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 847 binden yüksek vakayla Texas ve 2 milyon 155 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayılarında ise California 60 bin 922 ile ilk sırada bulunurken, ölüm sayıları New York'ta 51 bin 470 ve Texas'ta 49 bin 510 olarak kayda geçti.

80 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 127 milyondan fazla kişiye ilk doz, 80 milyonu aşan kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 14 milyon 526 bini aşkın vakayla Hindistan ve 13 milyon 832 binden fazla vakayla Brezilya geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi, 368 bini geçen ölüm sayısıyla Brezilya, 211 binden fazla ölümle Meksika izliyor.

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