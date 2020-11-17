  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ABD'de ithalat fiyatları azalırken ihracat fiyatları ekimde arttı
Ekonomi

ABD'de ithalat fiyatları azalırken ihracat fiyatları ekimde arttı

Ülkede ithalat fiyat endeksi ekimde aylık yüzde 0,1 azalırken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,2'lik yükseliş kaydetti - İthalat ve ihracat fiyat endekslerine ilişkin piyasa beklentisi, sırasıyla aylık yüzde 0,2 ve yüzde 0,3 artması yönündeydi

Yeniakit Publisher
2020-11-17 17:25:19 -
ABD'de ithalat fiyatları azalırken ihracat fiyatları ekimde arttı

WASHINGTON (AA) - ABD'de ithalat fiyat endeksi, ekimde aylık yüzde 0,1 azalırken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,2 artış gösterdi.

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azaldı.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,2 artması bekleniyordu. İthalat fiyat endeksi, eylülde ise yüzde 0,2'lik artış göstermişti.

İthalat fiyat endeksi, ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 1 azaldı.

Bu dönemde ithalat fiyat endeksinde görülen azalışta ithal akaryakıt fiyatlarındaki yüzde 1,9'luk düşüş etkili oldu.

Ülkede ihracat fiyat endeksi de ekimde aylık bazda yüzde 0,2'lik artış kaydetti.

Piyasa beklentilerinin biraz altında kalan verinin, ekimde yüzde 0,3 artması öngörülüyordu. Endeks, eylül ayında ise yüzde 0,6 artmıştı.

Söz konusu dönemde ihracat fiyat endeksindeki yükselişte ise yüksek tarımsal ihracat fiyatları belirleyici oldu. Tarımsal ihracatın maliyeti ekimde yüzde 3,4 arttı.

İhracat fiyat endeksi, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,6 azaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘En iyi cevap Türkiye’den geldi’ diyerek başkentlerine Türk bayrağını diktiler
Dünya

‘En iyi cevap Türkiye’den geldi’ diyerek başkentlerine Türk bayrağını diktiler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslümanlara yönelik ırkçı açıklamaları sonrası Orta Afrika Cumnhuriyeti'nde yaşayan halk, başkent B..
Rusya’dan olay Türkiye açıklaması! ‘Bunu ABD ve Fransa’ya iletmeye hazırız’
Dünya

Rusya’dan olay Türkiye açıklaması! ‘Bunu ABD ve Fransa’ya iletmeye hazırız’

Rusya’nın Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın gerekirse ABD ve Fransa’ya Türkiye’nin Dağlık Karabağ’daki krizin çözümünde aldığı rolü ..
Yaşar Okuyan'ın Tunç Soyer sevdasının neden belli oldu: Torpil!
Siyaset

Yaşar Okuyan'ın Tunç Soyer sevdasının neden belli oldu: Torpil!

Elbise değiştirir gibi parti değiştirerek siyasette dikiş tutturamayan Yaşar Okuyan, 12 Eylül döneminde Alparslan Türkeş’le birlikte kendisi..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay