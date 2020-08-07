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Ekonomi

ABD'de işsizlik temmuzda yüzde 10,2'ye düştü

Ülkede tarım dışı istihdam, temmuzda beklentileri geride bırakarak 1,76 milyon kişilik artış gösterdi - İşsizlik oranı, bu dönemde yüzde 11,1'den 10,2'ye geriledi - Beklentilerin biraz altında gerçekleşen işsizlik oranının, temmuzda yüzde 10,5 olması öngörülüyordu

Yeniakit Publisher
2020-08-07 16:27:22 -
ABD'de işsizlik temmuzda yüzde 10,2'ye düştü

WASHINGTON (AA) - ABD'de tarım dışı istihdam, temmuzda 1,76 milyon kişi artarken işsizlik oranı yüzde 10,2'ye düştü.

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam, temmuzda 1,76 milyon kişi arttı. Tarım dışı istihdam verisine ilişkin piyasa beklentisi, temmuzda 1,6 milyon kişi artması yönündeydi.

Tarım dışı istihdamdaki artışta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlanan ekonomik faaliyetlerin mayıs ayı itibariyle normalleşmeye başlaması etkili oldu.

İstihdam artışının mayısta en çok görüldüğü sektörler, dinlenme ve konaklama, kamu, perakende ticaret, iş hizmetleri, diğer hizmetler ile sağlık hizmetleri olarak sıralandı.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin mayıs ve haziran ayı verilerinde de revizyona gidildi. Buna göre, mayısta tarım dışı istihdamdaki artış 2,69 milyondan 2,72 milyona, haziran ayı verisindeki artış ise 4,8 milyondan 4,79 milyona revize edildi.

Analistler, temmuzda istihdam artışındaki yavaşlamada Kovid-19 vaka sayılarındaki artışın etkili olduğunu belirtti.


- İşsizlik oranı beklentilerin altında seyretti


ABD'de işsizlik oranı ise temmuzda 0,9 puan azalarak yüzde 10,2'ye geriledi.

Beklentinin biraz altında gerçekleşen işsizlik oranının, temmuzda yüzde 10,5 olacağı tahmin ediliyordu. İşsizlik oranı, haziranda ise yüzde 11,1 olarak kaydedilmişti.

Bu dönemde ülkedeki işsiz sayısı da 1,4 milyon kişi azalarak 16,3 milyona düştü. İş gücüne katılım oranı, haziranda 0,1 puan azalarak yüzde 61,4 oldu.

Haftalık ortalama çalışma saati haziranda 34,5'e gerilerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise temmuzda 29,39 dolara yükseldi.

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