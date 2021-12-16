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Dünya ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yükseldi
Dünya

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yükseldi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Aralık ile biten haftada 206 bin kişi ile yükseliş gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 17:41:00 -
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yükseldi

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 11 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 18 bin kişi artarak 206 bine çıktı. Bu dönemde beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşen başvurularının 200 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 184 binden 188 bine revize edildi. İşsizlik maaşı başvuruları bir önceki hafta 52 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 16 bin azalarak 203 bin 750 oldu ve Kasım 1969'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 4 Aralık ile biten haftada bir önceki haftaya göre 154 bin azalışla 1 milyon 845 bin olarak kaydedildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı.

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