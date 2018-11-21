ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı
Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 17 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi artarak 224 bine çıktı21 Kasım 2018 Çarşamba 17:05
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 17 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi artarak 224 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi ise 215 bin olarak belirlenmişti.
Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla dört haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 2 bin kişilik artışla 218 bin 500 seviyesine yükseldiğini gösterdi.
Diğer taraftan, süregelen işsizlik başvuruları, 10 Kasım haftasında önceki haftaya göre 2 bin kişi azalarak 1 milyon 668 bine geriledi.
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