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Ekonomi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü
Ekonomi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta 89 bin kişi azalarak 803 bine geriledi - Beklenmedik bir düşüş gösteren verinin, 885 bin olması tahmin ediliyordu

Yeniakit Publisher
2020-12-23 16:56:19 -
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla düştü

WASHINGTON (AA) - ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Aralık ile biten haftada beklentilerin üzerinde bir düşüş göstererek 803 bin seviyesine geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 19 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 89 bin kişi azalarak 803 bin oldu.

Beklentilerin üzerinde düşüş gösteren verinin, 885 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 885 binden 892 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 818 bin 250'ye yükseldi.

Süregelen işsizlik başvuruları da 12 Aralık ile biten haftada bir önceki haftaya göre 170 bin azalışla 5 milyon 337 bin olarak kaydedildi.

Haftalık işsizlik maaşı başvuruları, bu dönemde düşüş göstermesine rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki seviyelerin oldukça üzerinde seyretmeye devam etti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı.

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