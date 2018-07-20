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ABD’DE işsizlik başvuruları 49 yılın en düşüğüne indi

ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta, 207 bine gerileyerek 49 yılın en düşük seviyesini kaydetti.

20 Temmuz 2018 Cuma 11:39
ABD’DE işsizlik başvuruları 49 yılın en düşüğüne indi

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 14 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi azalarak 207 bin oldu. Aralık 1969’dan bu yana en düşük seviyesini kaydeden başvurulara yönelik piyasa beklentisi 220 bin olarak belirlenmişti. Bir önceki haftaya ilişkin başvuru rakamı ise 214 binden 215 bine revize edildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 11:39
  1. abd
  2. işsizlik oranı

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