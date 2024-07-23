  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad iddiası! Diplomatik kaynaklar açıklama yaptı

Lazer silahlarını bitirecek buluşa imza atan Türk bilim insanlarına suikast girişimi mi? Eski asker dahil 4 kişi...

Çanakkale depremi sonrası Frank Hoogerbeets'ten şok uyarı! Oradakiler dikkatli olsun

İyi Parti'de bir istifa daha! Ersagun Yücel yolları ayırdı

SİHA'yla baş edebilmek için 3 ülke birlik oldu!

Pamukkale tehlike altında! Acil kodlu çağrı yapıldı

Han Yunus'ta siviller direkt hedef alınıyor! Can kaybı hızla artıyor

Şanlıurfa'da 874 bin metrekarelik araziyi aldılar! Çılgın yatırım: 50 milyon dolarla geliyorlar

Terör örgütü yandaşları Mersin'de ortaya çıktı! Bakan Tunç 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

Lockheed Martin'den F-16 Blok 70 için kritik karar
Gündem ABD’de İsrail’i protesto eden bir senatör çıktı!
Gündem

ABD’de İsrail’i protesto eden bir senatör çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-07-23 09:50:00 - 2024-07-23 10:18:59
ABD’de İsrail’i protesto eden bir senatör çıktı!

ABD’nin Oregon eyaletinden Demokrat Senatör Jeff Merkley, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Kongresindeki konuşmasına katılmayacağını açıkladı.

Senatör Merkley, X’ten yaptığı paylaşımda, "Netanyahu’nun konuşmasına katılmayacağım." açıklamasını yaptı.

Merkley, "Hamas'ın korkunç saldırısını takiben Netanyahu’nun savaş stratejisi 12 binden fazla kadın ve çocuğu öldürdü, geniş çaplı açlığa neden oldu. (Netanyahu) Siyasi olarak var olmasını rehinelerin serbest bırakılmasının önüne koydu. Kongre’de konuşmaması gerekirdi." ifadelerine yer verdi.

ABD'de Demokrat Partinin önemli sayıda Senato ve Temsilciler Meclisi üyesinin, Netanyahu'nun ABD Kongresinde yarınki konuşmasını boykot etmesi bekleniyor.

Netanyahu, Mart 2015'te eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD Kongresine hitap ettiğinde yaklaşık 60 demokrat kendisini dinlemeye gelmemişti. İsrail Başbakanı'nın yarın ABD Kongresinde planlanan konuşmasına daha fazla sayıda demokratın katılmayacağı kaydediliyor.

Demokrat Senatör Elizabeth Warren ve bağımsız Senatör Bernie Sanders, Netanyahu'nun konuşmasına katılmayacağını açıklayan isimler arasında yer alıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Netanyahu'ya baskı: Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarından çağrı!
Netanyahu'ya baskı: Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarından çağrı!

Dünya

Netanyahu'ya baskı: Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarından çağrı!

Genelkurmay Başkanı'nın "esir takası anlaşması ısrarı" katil Netanyahu'yu çıldırttı
Genelkurmay Başkanı'nın "esir takası anlaşması ısrarı" katil Netanyahu'yu çıldırttı

Dünya

Genelkurmay Başkanı'nın "esir takası anlaşması ısrarı" katil Netanyahu'yu çıldırttı

Helal olsun! Netanyahu'yu resmen ''terörist'' olarak tanıyacaklar
Helal olsun! Netanyahu'yu resmen ''terörist'' olarak tanıyacaklar

Dünya

Helal olsun! Netanyahu'yu resmen ''terörist'' olarak tanıyacaklar

İsrailliler ayaklandı ‘Sen başlattın sen suçlusun’ Netanyahu’nun evinin önünde büyük protesto
İsrailliler ayaklandı ‘Sen başlattın sen suçlusun’ Netanyahu’nun evinin önünde büyük protesto

Gündem

İsrailliler ayaklandı ‘Sen başlattın sen suçlusun’ Netanyahu’nun evinin önünde büyük protesto

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23