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Ekonomi ABD'de ISM imalat dışı endeksi 6 ayın en düşük seviyesine geriledi
Ekonomi

ABD'de ISM imalat dışı endeksi 6 ayın en düşük seviyesine geriledi

Ülkede ISM imalat dışı endeksi, kasımda bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 55,9'a düştü - Hizmet sektörü faaliyetlerindeki genişlemenin yavaşladığına işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi, 56 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi

Yeniakit Publisher
2020-12-03 18:22:23 -
ABD'de ISM imalat dışı endeksi 6 ayın en düşük seviyesine geriledi

WASHINGTON (AA) - ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi, kasımda aylık 0,7 puan azalışla 55,9 değerini alarak 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ISM kasım ayına ilişkin imalat dışı endeksi açıklandı.

Buna göre, ISM imalat dışı endeksi, kasımda önceki aya kıyasla 0,7 puan azalarak 55,9 değerine geriledi.

Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeyi kaydeden ve hizmet sektörü faaliyetlerindeki genişlemenin yavaşladığına işaret eden kasım ayı verisine ilişkin piyasa beklentisi, 56 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Endeks, ekimde 56,6 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi, kasımda aylık 3,2 puan azalışla 58 değerini alırken, yeni siparişlere ilişkin endeks 1,6 puan azalarak 57,2 seviyesine geriledi. İstihdam endeksi ise bu dönemde 1,4 puan artışla 51,5 değerine çıktı.

ISM imalat dışı endeksi için yapılan anketler, ülkedeki hizmet sektöründe 14 alanda büyüme, 4 endüstride ise küçülme yaşandığını ortaya koydu. Bu dönemde küçülme gösteren alanlar, "sanat, eğlence ve rekreasyon", "diğer hizmetler", "emlak" ile "eğitim hizmetleri" oldu.

- Hizmet sektörü PMI verisi yukarı yönlü revize edildi

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit de kasım ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, kasım ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisi, 57,7'den 58,4 değerine revize edildi. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI verisi de kasımda 57,9'dan 58,6'ya yukarı yönlü olarak güncellendi.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması "genişlemeye", 50'nin altında değer alması ise "daralmaya" işaret ediyor.

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