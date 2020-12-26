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Dünya ABD'de ırkçılık bitmiyor! ‘Doktorlar beni öldürecek’ dedi ve öldü
Dünya

ABD'de ırkçılık bitmiyor! ‘Doktorlar beni öldürecek’ dedi ve öldü

ABD’de Indiana Üniversitesi Hastanesi’nde korona tedavisi gören siyahi Doktor Susan Moore, hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 21:04:00 -
ABD'de ırkçılık bitmiyor! ‘Doktorlar beni öldürecek’ dedi ve öldü

Moore’un hayatını kaybetmeden önce çektiği ve siyahi olduğu için doktorlar tarafından göz ardı edildiğini belirttiği video, ülkede olay oldu. Hasta yatağından seslenen Moore, tedavi için “yalvarmak” zorunda kaldığını belirtti.

Irkçı uygulamalarla karşı karşıya kaldığını dile getiren siyahi doktor, “Tek bildiğim yoğun bir acı içinde olduğum. Bu hastaneye güvenmiyorum. Doktor, bana uyuşturucu bağımlısı olduğumu hissettirdi” derken farklı bir hastaneye nakledilmek istediğini söyleyince, kendisini sadece eve gönderebilecekleri şeklinde yanıt aldığını dile getirdi.

Beni öldürmeye çalışıyorlar

Moore, hastanedeki doktor ve hemşirelerden tedavi görmek için karşılaştığı zorlukları anlatırken, ilaç için yalvarmak, ağrı kesiciler için saatlerce beklemek, ağrısının gerçek olduğunu kanıtlamak için bilgisayarlı tomografi talep etmek zorunda kaldığını aktardı. Eve gönderilen Moore’un, 12 saatten kısa bir süre sonra ateşinin yükseldiği, tansiyonunun düştüğü kaydedildi. Yeniden hastaneye dönen Moore, “Bu insanlar beni öldürmeye çalışıyor” dedi. Moore, başka bir hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.

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