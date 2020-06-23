ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi

WASHINGTON (AA) - ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 9,8 puanlık artışla 49,6 değerine yükseldi ve piyasa beklentisinin üzerinde bir seyir izledi.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit, ABD'nin haziran ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, haziranda bir önceki aya kıyasla 9,8 puan artarak 49,6 puana yükseldi.

Bu dönemde ekonominin normalleşmeye başlamasıyla imalat sektöründeki daralmanın hafiflediğini gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, 48 değerini alması yönündeydi.

Endeks, mayıs ayında ise 39,8 değerinde gerçekleşmişti.





- Hizmet sektörü endeksi beklentinin biraz üzerinde gerçekleşti





Hizmet sektörü PMI da haziranda bir önceki aya göre 9,2 puan artışla 46,7'ye yükseldi. Söz konusu veriye ilişki piyasa beklentisi, haziranda 46,5 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Hizmet sektörü PMI, mayısta ise 37,5 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da haziranda bir önceki aya kıyasla 9,8 puan artarak 46,8 oldu. Bileşik PMI, mayısta 37 olarak hesaplanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, öncü PMI verilerinin ABD'nin ekonomik gerilemesinin haziranda belirgin bir şekilde azaldığına işaret ettiğini belirtti.

- "Üçüncü çeyreğe yönelik büyüme umutlarını artırdı"

Williamson, söz konusu gelişmenin ekonominin üçüncü çeyrekte büyümeyi yakalayabileceğine yönelik umutları artıracağını ifade etti.

Ekonomik gerilemenin kısa olmasına rağmen daha önce görülenlerden daha şiddetli olduğuna işaret eden Williamson, ekonomide iyileşmesi uzun zaman alacak derin bir iz bıraktığını kaydetti. Williamson, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 8'in üzerinde bir daralma göstermesini beklediklerini bildirdi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye" 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.