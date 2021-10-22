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Dünya ABD'de iklim değişikliğine yol açma bakımından plastik kömürü geride bırakabilir
Dünya

ABD'de iklim değişikliğine yol açma bakımından plastik kömürü geride bırakabilir

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, tüketimi çok hızlı artan plastik yakın zamanda iklim değişikliğine yol açan olumsuz etkenler sıralamasında kömürü geride bırakabilir.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 09:35:00 -
ABD'de iklim değişikliğine yol açma bakımından plastik kömürü geride bırakabilir

Bennington College'ın Beyond Plastics kuruluşu tarafından yapılan araştırmada, plastik kullanımı sonucu ortaya çıkan yıllık en az 232 milyon tonluk karbon bazlı emisyon hacminin, kömürle çalışan ortalama büyüklükteki 116 tesisin yıllık emisyonuna eşdeğer olduğu belirtildi.

Araştırma raporunda, 2020'de plastik endüstrisinin rapor edilen emisyonlarının 2019'a göre 10 milyon ton arttığı, bununla birlikte endüstriye dahil olacak 12 tesiste inşaatın devam ettiği ve 15 tesisin de planlama aşamasında olduğu ifade edildi.

Araştırma, yeni tesislerle birlikte 2025'e kadar yılda 40 milyon tondan fazla sera gazı salımı olacağını ve ABD plastik endüstrisinin iklim değişikliğine etkisinin 2030'a kadar kömürle çalışan elektrik santrallerini geride bırakacağı gerçeğini ortaya koydu.

Araştırmada görev alan bilim adamları, ülkenin kömürle çalışan elektrik santrallerinin yüzde 65'inin yakın zamanda kapatılmasının sevindirici olduğunu ancak plastik üretimindeki artışın bu kazanımlardan daha ağır bastığını belirtti.

Bilim adamları, devasa bir çevresel sorun olan plastik üretimi ve imhası konusunun, ne altyapı bütçesi üzerinde uzun tartışmalar yaşanan ABD Kongresi'nin ne de 31 Ekim'de İskoçya'da başlayacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın gündeminde hak ettiği yeri bulamadığını kaydetti.



 

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