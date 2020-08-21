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Ekonomi ABD'de ikinci el konut satışları temmuzda rekor tazeledi
Ekonomi

ABD'de ikinci el konut satışları temmuzda rekor tazeledi

Ülkede ikinci el konut satışları, temmuzda aylık yüzde 24,7 artarak 5,86 milyona yükseldi - Haziran ayında gösterdiği rekor artışı sürdüren ikinci el konut satışlarına ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 14,7 artışla 5,38 milyon seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 18:10:44 -
ABD'de ikinci el konut satışları temmuzda rekor tazeledi

WASHINGTON (AA) - ABD'de ikinci el konut satışları, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 24,7 artarak 5,86 milyona yükseldi ve rekor seviyede artış kaydetti.

National Association of Realtors (NAR), temmuz ayına ilişkin ABD'deki ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, temmuzda aylık yüzde 24,7 artışla 5,86 milyona çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle mart, nisan ve mayıs aylarında düşüş gösteren, haziranda ise rekor yükseliş kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi, satışların temmuzda yüzde 14,7 artışla 5,38 milyona yükselmesi yönündeydi.

İkinci el konut satışları, haziranda aylık yüzde 20,7 artarak 4,72 milyona çıkmış ve tüm zamanların en yüksek artışını kaydetmişti.

Haziran ayında hızlı bir toparlanma gösteren ikinci el konut satışları, böylece söz konusu ayda gösterdiği rekor artışı temmuzda da sürdürdü.

Ülkede ikinci el konut satışları, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 8,7 arttı.

Ortalama ev fiyatları, temmuzda yıllık bazda yüzde 8,5 artarak 304 bin 100 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, "Konut piyasası toparlanma aşamasını geride bıraktı ve şu anda pandemi öncesi günlere kıyasla daha yüksek konut satışlarıyla patlama yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uzaktan çalışmadaki büyük değişimle mevcut ev sahiplerinin daha büyük evler aradığına işaret eden Yun, bunun 2021'e kadar ikincil bir talebe yol açacağını aktardı.

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