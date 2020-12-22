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Ekonomi ABD'de ikinci el konut satışları kasımda beklenenden fazla düştü
Ekonomi

ABD'de ikinci el konut satışları kasımda beklenenden fazla düştü

Ülkede ikinci el konut satışları, kasımda aylık bazda yüzde 2,5 azalarak 6,69 milyona geriledi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 18:31:24 -
ABD'de ikinci el konut satışları kasımda beklenenden fazla düştü

WASHINGTON (AA) - ABD'de ikinci el konut satışları, kasımda bir önceki aya göre piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydederek yüzde 2,5 azalışla 6,69 milyona geriledi.

National Association of Realtors (NAR), kasım ayına ilişkin ABD'deki ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, kasımda aylık bazda yüzde 2,5 azalışla 6,69 milyona düştü.

Son 5 aydır gösterdiği artışın ardından düşüş gösteren ikinci konut satışlarına ilişkin piyasa beklentisi, kasımda yüzde 1 azalışla 6,7 milyon seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İkinci el konut satışları, ekimde ise aylık yüzde 4,4 artışla 6,86 milyon olmuştu.

Ülkede ikinci el konut satışları, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 25,8'lik artış kaydetti.

İkinci el piyasasında medyan konut fiyatları, kasımda yıllık bazda yüzde 14,6 artarak 310 bin 800 dolar seviyesinde gerçekleşti.


- "Koşullar salgın öncesi normale dönmekten çok uzak"


Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut satışlarının kasımda marjinal bir geri adım attığını ancak 2020 genelinde satışların geçen yılki seviyeleri aşma yolunda olduğunu belirtti.

Yun, "Kovid-19 salgını göz önüne alındığında, konut sektörünün beklentileri aşması şaşırtıcı." değerlendirmesinde bulundu.

Hızla artan Kovid-19 vakalarının tüketici güvenini zayıflattığına işaret eden Yun, koşulların salgın öncesindeki normale dönmekten çok uzak olduğunu kaydetti.

Yun, "Son destek paketi ve aşı dağıtımı devam ederken hala ev almak için güçlü bir talep var, 2021'de güçlü bir büyüme bekleniyor." ifadesini kullandı.

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