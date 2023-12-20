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Ekonomi ABD'de ikinci el konut satışları arttı
Ekonomi

ABD'de ikinci el konut satışları arttı

Yeniakit Publisher
2023-12-20 19:46:00 -
ABD'de ikinci el konut satışları arttı

ABD'de ikinci el konut satışları, kasımda yüzde 0,8 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), kasıma ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, kasımda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 0,8 artarak 3,82 milyona yükseldi.

Art arda 5 aylık düşüşün ardından yükseliş kaydeden ikinci el konut satışlarına ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 3,78 milyon seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. İkinci el konut satışları, ekimde yüzde 4,1 azalışla 3,79 milyon olarak kaydedilmişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, kasımda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,3 düştü.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, kasımda art arda 5'inci ayda yıllık bazda artış gösterdi ve yüzde 4 yükselerek 387 bin 600 dolara çıktı.
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Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, ikinci el konut satışlarının mortgage (konut kredisi) faiz oranlarının son haftalarda düşmesiyle belirgin şekilde artabileceğini belirtti.

Konut fiyatlarının yükselmeye devam ettiğine dikkati çeken Yun, "Sadece arzdaki çarpıcı bir artış fiyatların değer kazanmasını engelleyebilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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