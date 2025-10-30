ABD'de hükümetin kapanmasının ekonomiye maliyetinin 14 milyar doları bulabileceği tahmin ediliyor

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), federal hükümetin bütçe anlaşmazlığı nedeniyle 1 Ekim'den bu yana devam eden kapanmasının ekonomi üzerindeki potansiyel maliyetlerini ortaya koyan bir analiz yayımladı.

CBO'DAN ÜÇ SENARYOLU MALİYET HESABI

CBO, kapanmanın 4, 6 ve 8 haftada sona erdiği üç farklı senaryo üzerinden ekonomik etkileri inceledi. Analizde, kapanmanın federal harcamaları geciktireceği ve ekonomiyi olumsuz etkileyeceği açıklandı.

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) bu yılın dördüncü çeyreğinde kapanma nedeniyle 1 ila 2 puan daha düşük olacağı öngörülüyor.

Reel GSYH'deki düşüşün büyük kısmı ileride telafi edilse de, kapanmanın süresine bağlı olarak 7 ila 14 milyar dolar arasında bir ekonomik kaybın geri kazanılamayacağı tahmin ediliyor.

Federal çalışanların izinli oldukları sürenin, 4 haftalık senaryoda 7 milyar dolar, 6 haftalık senaryoda 11 milyar dolar ve 8 haftalık senaryoda 14 milyar dolarlık bir ekonomik kayba yol açacağı tahmin edildi.

CBO, hükümetin kapanmasının ekonomi üzerindeki çoğu geçici olsa da olumsuz etkileri olacağını ve kapanma ne kadar uzun sürerse etkilerin o kadar yoğunlaşacağını ifade etti.

HÜKÜMET 1 EKİM'DEN BERİ KAPALI

ABD'de federal hükümet, Cumhuriyetçiler ve Demokratların yeni mali yıl bütçesi üzerinde anlaşmaya varamaması nedeniyle 1 Ekim'den bu yana kapalı durumda. Amerikan kanunlarına göre, Kongre geçici bütçeyi onaylayamazsa federal hükümet harcama yetkisini kaybediyor ve temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durduruyor.

Bu süreçte "temel" olmayan hizmetlerdeki kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri gibi temel hizmetlerde görevli personel çalışmaya devam ediyor, ancak bu kapanma dönemindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.