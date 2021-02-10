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Dünya ABD'de her 3 Amerikalıdan biri koronavirüs aşısı yaptırmak istemiyor
Dünya

ABD'de her 3 Amerikalıdan biri koronavirüs aşısı yaptırmak istemiyor

ABD'de yapılan araştırmaya göre, her 3 Amerikalıdan biri koronavirüs (Covid-19) aşısını 'güvensiz' gerekçesiyle yaptırmak istemiyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 19:53:00 -
ABD'de her 3 Amerikalıdan biri koronavirüs aşısı yaptırmak istemiyor

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, ülkede her 3 kişiden birinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmak istemediğini ortaya koydu.

ABD'liler aşıya güvenmiyor

AP-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezince yapılan ankete göre, Amerikalıların yüzde 15'i "kesinlikle", yüzde 17'si "muhtemelen" aşı yaptırmak istemiyor.
Aşı olmak istemeyenlerin önemli bir kısmı ise aşının güvenliği ve etkisi konusunda şüpheli olduklarını ifade ediyor.

28 Ocak-1 Şubat'ta yapılan söz konusu ankete, ülke nüfusunu temsil eden 1055 yetişkin katıldı.

"Gerçek etki görmek için nüfusun büyük kısmını aşılamamız gerekiyor"

Uzmanlar, kitle bağışıklığı için nüfusun yüzde 70 ila 85'inin aşılanması gerektiğine işaret etti.

Harvard Üniversitesinden Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı William Hanage, "Salgında gerçek bir etki görmek için önce nüfusun büyük bir kısmını aşılamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Aşının ilk dozunu alanların sayısı 33 milyona yaklaştı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ülkede Kovid-19 aşısının ilk dozunu olanların sayısı 33 milyona yaklaşırken, her iki dozu alanların sayısı da 9,8 milyona ulaştı.

 

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