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Dünya ABD'de helikopter düştü! Ölüler var
Dünya

ABD'de helikopter düştü! Ölüler var

ABD'nin Colusa bölgesinde bir helikopter düştü. Meydana gelen olayda 4 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 09:46:00 -
ABD'de helikopter düştü! Ölüler var

ABD'nin California eyaletine bağlı Colusa bölgesinde bir helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'nin California eyaletinde helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, California'nın Sacramento kentinin kuzeyinde yer alan Colusa'da yerel saatle 13.15'te Robinson R66 tipi helikopterin düştüğü belirtildi.

Açıklamada, düşen helikopterde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

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Yorumlar

hüseyin

Bu haber yayınlanmamalı. ÜLkemiz dışında yaşanan olaylar milletimize olumsuz yansıyor. Haber değil kısacası.
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