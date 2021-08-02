ABD'de helikopter düştü! Ölüler var
ABD'nin Colusa bölgesinde bir helikopter düştü. Meydana gelen olayda 4 kişi öldü.
ABD'nin California eyaletine bağlı Colusa bölgesinde bir helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.
ABD'nin California eyaletinde helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, California'nın Sacramento kentinin kuzeyinde yer alan Colusa'da yerel saatle 13.15'te Robinson R66 tipi helikopterin düştüğü belirtildi.
Açıklamada, düşen helikopterde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.