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Aktüel

ABD'de helikopter apartmana çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-02 17:21:13 -
ABD'de helikopter apartmana çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

HOUSTON (AA) - ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston kentinde bir polis helikopterinin apartmana çarpması sonucu pilot öldü, diğer uçuş görevlisi yaralandı.

Emniyet Amiri Art Acevedo, bugün 02.00'de pilot ve bir uçuş görevlisinin içinde bulunduğu polis helikopterinin bir apartmana çarptığını açıkladı.

Kazanın ardından her iki emniyet mensubunun hastaneye kaldırıldığını belirten Acevedo, pilotun hayatını kaybettiğini, uçuş görevlisinin ise durumunun ağır olduğunu söyledi.

Acevedo, apartman sakinlerinden kimsenin yaralanmadığını, kazaya neyin sebep olduğunun henüz bilinmediğini ifade etti.

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