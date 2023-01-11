ABD'de hayatı etkileyen salgın
Amerika Birleşik Devletleri'nde kuş gribi hayatın olağan akışını etkiliyor. Colorado eyaletinin Westminster kentinde market raflarında yumurta bulunmuyor.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisinin ardından ABD yeni salgınla mücadele ediyor.
Ülkede kuş gribi hayatın olağan akışını etkiliyor.
ABD'nin Colorado eyaletinin Westminster kentinde market raflarında yumurta bulunmuyor.
Vahşi kuşlar arasında hızla yayılan ve milyonlarca kümes hayvanının itlaf edilmesine yol açan tarihi kuş gribi salgını yüzünden marketlerde baş gösteren yumurta sıkıntısı ve yükselen fiyatlar ABD'li tüketicileri etkilemeye devam ediyor.