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Dünya ABD'de hayatı etkileyen salgın
Dünya

ABD'de hayatı etkileyen salgın

Amerika Birleşik Devletleri'nde kuş gribi hayatın olağan akışını etkiliyor. Colorado eyaletinin Westminster kentinde market raflarında yumurta bulunmuyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 14:37:00 -
ABD'de hayatı etkileyen salgın

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisinin ardından ABD yeni salgınla mücadele ediyor.

Ülkede  kuş gribi hayatın olağan akışını etkiliyor.

ABD'nin Colorado eyaletinin Westminster kentinde market raflarında yumurta bulunmuyor.

Vahşi kuşlar arasında hızla yayılan ve milyonlarca kümes hayvanının itlaf edilmesine yol açan tarihi kuş gribi salgını yüzünden marketlerde baş gösteren yumurta sıkıntısı ve yükselen fiyatlar ABD'li tüketicileri etkilemeye devam ediyor.

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