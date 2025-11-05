ABD’de hava sahası krizi: Uçuşlar durma noktasında

ABD'deki siyasi çıkmaz, ülkenin hava taşımacılığı güvenliğini ve operasyonel kapasitesini ciddi şekilde tehlikeye atıyor. Hava trafik kontrolörlerinin 34 gündür maaş alamadan çalışması, sistemi çökme noktasına getirdi.

BAKAN DUFFY’DEN ÇARPICI AÇIKLAMA

Bloomberg'in haberine göre, ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi nedeniyle Demokratları suçladı.

Duffy, krizin boyutunu gözler önüne serdi:

"Uçuşlarda büyük gecikmeler göreceksiniz. Kitlesel iptaller göreceksiniz ve hava sahasının belirli bölümlerini kapatmak zorunda kalabiliriz çünkü hava trafik kontrolörlerimiz olmadığı için bunu yönetemeyiz."

PERSONEL EKSİKLİĞİ 4 KAT ARTTI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de brifinginde, sadece Pazar günü ABD havalimanlarına gelen ve buradan kalkan 5 binden fazla uçuşun geciktiğini aktardı.

Leavitt, hükümetin kapanmasından bu yana hava trafik kontrol tesislerinde, geçen yıla göre 4 kat daha fazla personel eksikliği bildirildiğini kaydetti.

"HER GEÇEN GÜN DAHA AZ GÜVENLİ"

Ulusal Hava Trafik Kontrolörleri Derneği Başkanı Nick Daniels, CNN’e yaptığı açıklamada, hava sahasının güvenliğinin tehlikeye girdiğini belirterek, "Bu durumun devam ettiği her gün sistem bugün olduğundan daha az güvenli hale geliyor. İşe gitmemiz gerekiyor ama kirayı nasıl ödeyeceğimi düşünmeden konsantre olamıyorum" dedi.

Houston’daki Bush Intercontinental Havalimanı’nda güvenlik kuyrukları üç saate kadar uzarken, sendika liderleri Kongre’ye "Hükümeti açın, hemen!" çağrısında bulundu.