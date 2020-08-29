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Aktüel ABD'de haksız yere tecavüzle suçlanan adam 44 yıl sonra serbest bırakıldı
Aktüel

ABD'de haksız yere tecavüzle suçlanan adam 44 yıl sonra serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-29 11:59:33 -
ABD'de haksız yere tecavüzle suçlanan adam 44 yıl sonra serbest bırakıldı

ANKARA (AA) - ABD'nin North Carolina eyaletinde 1976'da tecavüz suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum edilen Ronnie Long, yargılanması sırasında lehine delillerin gün yüzüne çıkarılmadığının anlaşılmasıyla yıllar sonra özgürlüğüne kavuştu.

CNN'deki habere göre, Long, 44 yıldır tutulduğu Stanley County'de Albemarle Cezaevinden salıverildi.

64 yaşındaki Long'u cezaevi çıkışında ailesi, yakınları ve salıverilmesi için uzun süredir kampanya yürüten aktivistler karşıladı.

ABD Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıcı Stephanie Thacker, salıvermeye ilişkin kararda, sanık Long'un yargılaması sırasında lehine değerlendirilebilecek çok sayıda kanıtın polis tarafından bilinçli olarak gizlendiğini, bu suretle adil yargılanma hakkından mahrum bırakıldığını belirtti.

Yargıç Thacker, polisin olay yerinde ele geçirilen meni ve parmak izi gibi kritik delilleri jüriden ve savunma makamından gizlediği, bunun sanığın haksız yere mahkum edilmesine yol açtığını ifade etti.

- Long, uzun yıllardır hukuk mücadelesi sürdürüyordu

25 Nisan 1976'da, o sırada 20 yaşındaki Long, Concord şehrinde eyaletin önde gelen iş adamlarından birinin 54 yaşındaki dul eşine tecavüz etmekle suçlanarak mahkum olmuştu.

Suçlamayı reddeden Long, uzun yıllardır hukuk mücadelesi sürdürüyordu.

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