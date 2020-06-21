ABD’de görevden alınan savcı Berman istifa etti

ABD’de görevden alınan New York Güney Bölge Başsavcısı Geoffrey Berman istifa ettiğini söyledi.

ABD Adalet Bakanı William Barr, Başkan Donald Trump’ın New York Güney Bölge Başsavcısı Geoffrey Berman’ı görevden aldığını açıkladı. Aynı zamanda Halk Bankası davasına bakan hakim olarak da bilinen Berman, yaşanan polemiğin ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Berman, Adalet Bakanı Barr’ın normal hukuki işleyişe saygı gösterme kararı ve yerime Başsavcı Yardımcısı Audrey Strauss’u Başsavcı Vekili olarak görevlendirmesi üzerine, derhal geçerli olmak üzere New York Güney Bölgesi Başsavcılığı görevinden ayrılıyorum” dedi.

Adalet Bakanı Barr, daha önce yaptığı açıklamada Başkan Trump’ın Savcı Berman’ı görevden alınmasını istediğini ve bu kararı Trump’ın verdiğini söylemişti. Ancak, açıklama kamuoyuna yansıdıktan kısa bir süre sonra, Trump bu konudaki belirsizliği tetiklemişti. Trump gazetecilere “Bu benim alanım değil. Kararla bir ilgim yok” ifadelerini kullandı.

Barr, Cuma günü istifa etmeyeceğini ve görevinin başında olduğunu açıklayan Berman’a görevden alındığına ilişkin bir mektup göndermişti.