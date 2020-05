ABD'de gönüllülerden Müslüman sağlık çalışanlarına iftarlık ve sahurluk dağıtımı

On Call Halal adlı grubun kurucusu Amerikalı Kaitlin Abdelrahman: - “Her zaman çözüm olacak işler kurmaya çalışan bir girişimci olmaya çalıştım. Gerçekten para kazanmakla ilgili değil, daha çok, sorun olarak görülen insanların problemlerini çözmelerine yardımcı olmakla ilgili” - “Sağlık ekiplerinin içindeki Müslüman çalışanlar, salgın yoğunluğunun üzerine bir de oruç tutuyor olacaktı, onlar için bir şeyler yapmak istedim ve bu organizasyonu oluşturdum” - “Bu konuda kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü bu gerçekten İslam'ın her zaman öğrettiklerini somutlaştırıyor ve beni İslam’a çeken de bu oldu. Böylece dünyaya dinimizin gerçekte ne olduğunu ve her zaman neyi savunduğunu gösterebilmemiz açısından gerçekten harika”