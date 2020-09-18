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Aktüel ABD'de göçmenlik politikaları karşıtı protestoda 20 gözaltı
Aktüel

ABD'de göçmenlik politikaları karşıtı protestoda 20 gözaltı

ABD'nin New York kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza kurumunun uygulamalarını protesto eden 20 protestocu New York polisi tarafından gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 02:45:47 -
ABD'de göçmenlik politikaları karşıtı protestoda 20 gözaltı

NEW YORK (AA) - New York'ta, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) kurumunun kaldırılması için düzenlenen gösteride 20'den fazla protestocu gözaltına alındı.

New York'un Manhattan adasındaki Federal Plaza isimli devlet binası önünde, ICE kurumunun gözaltında bulundurduğu göçmenlere karşı uygulamalarının eleştirildiği gösteriye müdahale eden polis, en az 20 kişiyi gözaltına aldı.

ABD'de göçmenlere karşı Trump yönetimi döneminde alınan kararlara ve kaçak göçmenlerin tutuklu bulunduğu ICE merkezlerindeki ''kötü muameleye'' karşı Manhattan'ın mahkemelerinin ve hükümet binalarının yer aldığı Foley Meydanı'nda toplanan göstericiler polis tarafından engellenmek istendi.

ICE merkezinin de bulunduğu Federal Plaza isimli devlet binasına doğru yürüşe geçen göstericilere New York Polis Departmanına (NYPD) bağlı polislerce müdahale edildi.

Broadway Caddesi'ne dağılan göstericiler ile NYPD polisi arasında yaşanan kovalamaca sonunda en 20 göstericinin tutuklanması AA kameraları tarafından kaydedildi.

Yüzlerce polisin müdahale ettiği olayda gözaltına alınan kadın ve erkek göstericiler, kelepçe takılarak ICE'a ait otobüslere bindirildi.

ICE karşıtı protestocular, dün de Federal Plaza önünde toplanarak binaya zorla girmeye çalışmış, polislerin engellemeye çalıştığı göstericiler giriş kapısının camlarını kırmış ve yerlere sprey boayalarla sloganlar yazmıştı.

ABD'de, ''ICE'ı kapat'' adı altında toplanan grup, daha önce de belgesiz göçmenlerin tutuklanmasını ve göçmen ailelerin çocuklarından ayırılması politikalarını eleştiren gösteriler düzenlemişti.



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