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Dünya ABD'de 'Gazze'de bebekler katlediliyor' diyen profesöre ters kelepçe
Dünya

ABD'de 'Gazze'de bebekler katlediliyor' diyen profesöre ters kelepçe

Yeniakit Publisher
2024-04-25 23:27:00 - 2024-04-25 23:30:59

Filistin yanlısı gösteriye katılan Emory Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Noelle McAfee, polis tarafından ters kelepçe ile gözaltına alındı. McAfee'nin gözaltına alındığı anlar sosyal medyada hızla yayılırken, sözde 'özgürlük ülkesi' ABD'nin kirli yüzü bir kez daha ifşa oldu.

Lahey'de alınan 'ihtiyati tedbir kararına' meydan okuyan işgalci İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze'de sivillere bomba yağdırmaya devam ederken; kendisine askeri yardımda bulunan ABD'de İsrail karşıtı protestolar da devam ediyor.

İsrail karşıtı protestolara sert müdahale!

ABD'nin birçok eyaletinde üniversitelerde Filistin'e destek protestoları hızla yayılırken, polisin orantısız müdahalesi ise tepkilere neden oluyor.

Profesöre ters kelepçe

Son olarak Emory Üniversitesi'ndeki Filistin’e destek gösterisine katılan Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Noelle McAfee ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Profesörün gözaltına alındığı görüntüler sosyal medyada dünya çapında gündem olurken; Türkiye'de muhalifler tarafından 'özgür ülke' olarak gösterilen ABD'nin kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı.

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