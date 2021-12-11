  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'de felaket! Ölü ve yaralılar var
Dünya

ABD'de felaket! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Arkansas eyaletinde meydana gelen hortum sonrası 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 11:02:00 -
ABD'de felaket! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Arkansas eyaletinde meydana gelen hortumun bir bakımevinde yol açtığı hasar sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

ABD'nin Arkansas eyaletine bağlı Monette kentinde şiddetli fırtına ve yağış etkili oldu. Kentin farklı noktalarında hortum meydana geldi. Craighead İlçe Yargıcı Marvin Day, çıkan hortumun "Monette Manor" adlı bakımevinde büyük hasara yol açtığını açıkladı. Day, binanın bir kısmının yıkılması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de yaralandığını belirtti. "Bina görünüşe göre büyük ölçüde yıkılmış gibi görünüyor" diyen Day, "Kasırga sirenlerinin çalmasına az bir süre kalmış. Bazı sakinler bodrumda bulundu" ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Arkansas, Tennessee, Missouri ve Illinois dahil olmak üzere birçok eyaletteki bölgeler için cuma gecesi kasırga uyarıları yayınlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında aldı! Sesi titreyerek söyledi, sunucu ne yapacağını bilemedi
Gündem

Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında aldı! Sesi titreyerek söyledi, sunucu ne yapacağını bilemedi

Katıldığı canlı yayında ablasının vefatını öğrenen AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, acı haberi sesi titreyerek stüdyodakilere söyl..
Gönül Dağı başrolünden flaş karar! Yeni proje ile anlaştı
Medya

Gönül Dağı başrolünden flaş karar! Yeni proje ile anlaştı

TRT1'de reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Gülsim Ali İlhan flaş bir imza attı.
Gediz güveci tarifi
Kadın - Aile

Gediz güveci tarifi

Kütahya'nın Gediz ilçesine özgü bir yemektir.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay