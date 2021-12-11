ABD'de felaket! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Arkansas eyaletinde meydana gelen hortumun bir bakımevinde yol açtığı hasar sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.



ABD'nin Arkansas eyaletine bağlı Monette kentinde şiddetli fırtına ve yağış etkili oldu. Kentin farklı noktalarında hortum meydana geldi. Craighead İlçe Yargıcı Marvin Day, çıkan hortumun "Monette Manor" adlı bakımevinde büyük hasara yol açtığını açıkladı. Day, binanın bir kısmının yıkılması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de yaralandığını belirtti. "Bina görünüşe göre büyük ölçüde yıkılmış gibi görünüyor" diyen Day, "Kasırga sirenlerinin çalmasına az bir süre kalmış. Bazı sakinler bodrumda bulundu" ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Arkansas, Tennessee, Missouri ve Illinois dahil olmak üzere birçok eyaletteki bölgeler için cuma gecesi kasırga uyarıları yayınlamıştı.